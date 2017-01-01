10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:36
10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı
10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Doğa Alca - Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Polis teşkilatının 172. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle Erzurum'da kutlandı.
Polis teşkilatının 172. Yıldönümü münasebetiyle 10 Nisan Polis Haftası Havuzbaşındaki törenle kutlandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören öncesinde Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bando takımı eşliğinde yürüyüşü vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tören, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam etti.
Meslektaşlarının polis haftasını kutlayan Mehmet Aslan konuşmasında, "Mazisi başarılarla dolu Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklarla vatandaşların huzur ve güvenliklerini sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlenen teşkilatımız görevini sorumluluk bilinci içerisinde fedakarca yapmaya devletimize, milletimize ve medeniyetimize yapılan her türlü saldırıya karşı kararlılıkla göğsünü siper etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Terör odaklarıyla mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Aslan, "Her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz devam ederken devlet, millet ve bayrak düşmanı her türlü yapıyla mücadelemiz bunların kökünü kazıyana kadar artarak devam edecektir. Emniyet teşkilatı devletinin emrinde milletinin hizmetindedir. Türk milleti kurulduğu 1845 yılından beri vatanın birliği ve dirliği uğrunda terör örgütleriyle fedakarca ve kahramanca mücadele eden şehit gazi ve kahraman polisleriyle gurur duymaktadır" dedi.
Vali Seyfettin Azizoğlu, polis teşkilatı ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Polis teşkilatı ve Jandarma teşkilatı, büyük Atatürk'ün ifadesiyle kanun ordusudur. Kanun hakimiyetini, huzur ve güvenliği sağlamak için, Türk devletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren çeşitli adlar altında bu teşkilatımız vardı ve gelişe gelişe bugünkü modern halini aldı. Sınırlarımız içinde emniyet ve asayişimizin koruyucusu olduklarını yapmış oldukları çalışmalarla ispat etmişlerdir. Bugüne kadar bütün başarılı çalışmalarından dolayı Erzurum Polisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(DA-AA-Y)

10.04.2017 12:43:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Psikolojik ağrılara dikkat
YEREL

PSİKOLOJİK AĞRILARA DİKKAT
Suriye'de çözüm Türk tezlerinden geçiyor
YEREL

SURİYE'DE ÇÖZÜM TÜRK TEZLERİNDEN GEÇİYOR
EPDK üst kurul üyesi Fazıl Şenel, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı'yı ziyaret etti
YEREL

EPDK ÜST KURUL ÜYESİ FAZIL ŞENEL, ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YAYLALI'YI ZİYARET ETTİ
Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen ile GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti
YEREL

BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI MUSTAFA ŞEN İLE GENAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ BAŞKANI İHSAN AKTAŞ, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Aydemir: Emniyet teşkilatımıza minnettarız
YEREL

AYDEMİR: EMNİYET TEŞKİLATIMIZA MİNNETTARIZ
Başkan Bulutlar '16 Nisan'ı çok iyi değerlendirmeliyiz'
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR '16 NİSAN'I ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ'
Çomoğluları Derneği'nden Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine tam destek
YEREL

ÇOMOĞLULARI DERNEĞİ'NDEN CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNE TAM DESTEK
Milletvekili Deligöz, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ DELİGÖZ, 10 NİSAN POLİS HAFTASINI KUTLADI
Karaoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

KARAOĞLU, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
Başbakan başdanışmanı Şen'den Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI ŞEN'DEN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Sararan diş problemine dikkat!
YEREL

SARARAN DİŞ PROBLEMİNE DİKKAT!
Oltu'da kamyonlar çarpıştı : 3'ü ağır 5 yaralı
YEREL

OLTU'DA KAMYONLAR ÇARPIŞTI : 3'Ü AĞIR 5 YARALI
Başkan Kılıç'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN KILIÇ'TAN 10 NİSAN POLİS HAFTASI MESAJI
Efsane Başkan &quot;Evet&quot; için dur durak bilmiyor
YEREL

EFSANE BAŞKAN "EVET" İÇİN DUR DURAK BİLMİYOR
DES Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı:
YEREL

DES GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI:
Başkan Orhan'dan Polis Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN ORHAN'DAN POLİS HAFTASI MESAJI
Erzurum'da iki kamyon çarpıştı: 6 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Başkan Sekmen: &quot;Polisimiz, aziz milletimizin esin ve gurur kaynağıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN SEKMEN: "POLİSİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN ESİN VE GURUR KAYNAĞIDIR"
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
B.B. Erzurumspor: 0 - Hacettepespor: 0
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR: 0 - HACETTEPESPOR: 0
Milletvekili Ilıcalı, Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ILICALI, ERENLER ALEVİ VE BEKTAŞİ DERNEĞİ YÖNETİCİ VE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz:
YEREL

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI ÖZ:
AK Parti Kadın Kolları yönetiminden Er Kadın'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ KADIN KOLLARI YÖNETİMİNDEN ER KADIN'A ZİYARET
Başkan Bulutlar, Polis Teşkilatının 172. yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR, POLİS TEŞKİLATININ 172. YILINI KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu