YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı

10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Doğa Alca - Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Polis teşkilatının 172. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle Erzurum'da kutlandı.

Polis teşkilatının 172. Yıldönümü münasebetiyle 10 Nisan Polis Haftası Havuzbaşındaki törenle kutlandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören öncesinde Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bando takımı eşliğinde yürüyüşü vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tören, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam etti.

Meslektaşlarının polis haftasını kutlayan Mehmet Aslan konuşmasında, "Mazisi başarılarla dolu Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklarla vatandaşların huzur ve güvenliklerini sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlenen teşkilatımız görevini sorumluluk bilinci içerisinde fedakarca yapmaya devletimize, milletimize ve medeniyetimize yapılan her türlü saldırıya karşı kararlılıkla göğsünü siper etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Terör odaklarıyla mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Aslan, "Her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz devam ederken devlet, millet ve bayrak düşmanı her türlü yapıyla mücadelemiz bunların kökünü kazıyana kadar artarak devam edecektir. Emniyet teşkilatı devletinin emrinde milletinin hizmetindedir. Türk milleti kurulduğu 1845 yılından beri vatanın birliği ve dirliği uğrunda terör örgütleriyle fedakarca ve kahramanca mücadele eden şehit gazi ve kahraman polisleriyle gurur duymaktadır" dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, polis teşkilatı ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Polis teşkilatı ve Jandarma teşkilatı, büyük Atatürk'ün ifadesiyle kanun ordusudur. Kanun hakimiyetini, huzur ve güvenliği sağlamak için, Türk devletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren çeşitli adlar altında bu teşkilatımız vardı ve gelişe gelişe bugünkü modern halini aldı. Sınırlarımız içinde emniyet ve asayişimizin koruyucusu olduklarını yapmış oldukları çalışmalarla ispat etmişlerdir. Bugüne kadar bütün başarılı çalışmalarından dolayı Erzurum Polisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(DA-AA-Y)



10.04.2017 12:43:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER