Başkan Tuna'nın mutlu günü
- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kızı Nilay, Onur Okut ile dünya evine girdi
(Fotoğraflı)
MERSİN (İHA) - Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kızı Nilay, Onur Okut ile dünya evine girdi.
Mersin protokolünün büyük ilgi gösterdiği düğünde Başkan Tuna, kızının nikah akidini kendisi gerçekleştirdi. Düğünde çiftin nikah şahitliklerini ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü üstlendi.
Başkan Tuna, duygusal anların yaşandığı nikah işlemi sırasında genç çifte mutluluk diledi, evlilikte sevgi ile saygının önemine işaret etti. Çiftten, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini istedi. Evlilik cüzdanını ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk geline verdi.
Nikah işleminin ardından genç çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
(HSK-Y)
10.04.2017 12:44:47 TSI
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