10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Tuna'nın mutlu günü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:37
Başkan Tuna'nın mutlu günü
Başkan Tuna'nın mutlu günü
- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kızı Nilay, Onur Okut ile dünya evine girdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kızı Nilay, Onur Okut ile dünya evine girdi.
Mersin protokolünün büyük ilgi gösterdiği düğünde Başkan Tuna, kızının nikah akidini kendisi gerçekleştirdi. Düğünde çiftin nikah şahitliklerini ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü üstlendi.
Başkan Tuna, duygusal anların yaşandığı nikah işlemi sırasında genç çifte mutluluk diledi, evlilikte sevgi ile saygının önemine işaret etti. Çiftten, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini istedi. Evlilik cüzdanını ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk geline verdi.
Nikah işleminin ardından genç çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
(HSK-Y)

10.04.2017 12:44:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dinçer; &quot;Zafer çarşısı 100 yıl daha hizmet verecek şekilde dönüştürülmeli&quot;
YEREL

DİNÇER; "ZAFER ÇARŞISI 100 YIL DAHA HİZMET VERECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"
Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı
YEREL

POLİS HAFTASI BOZYAZI'DA TÖRENLE KUTLANDI
Özel eğitimli çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
Çakan: &quot;İhanet şebekelerinin temizlenmesinde kararlıyız&quot;
YEREL

ÇAKAN: "İHANET ŞEBEKELERİNİN TEMİZLENMESİNDE KARARLIYIZ"
Aşut: &quot;İstihdam seferberliğinde Mersin'de yaratılan net artı istihdam 7 bin 500'ü aştı&quot;
YEREL

AŞUT: "İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE MERSİN'DE YARATILAN NET ARTI İSTİHDAM 7 BİN 500'Ü AŞTI"
Otizmli çocuklar hayvanlarla tanıştı
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR HAYVANLARLA TANIŞTI
Güven: &quot;Polisin başarısı, vatandaşın kendini güvende hissedip hissetmediğiyle orantılıdır&quot;
YEREL

GÜVEN: "POLİSİN BAŞARISI, VATANDAŞIN KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİP HİSSETMEDİĞİYLE ORANTILIDIR"
İstihdam seferberliği
YEREL

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Bakan Elvan'dan yaralı polislere ziyaret
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN TÜGİAD'A OSB TEŞEKKÜRÜ
Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi
YEREL

MERSİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞÜP ÖLMESİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ŞEHİT YAKINLARI GAZİLERLE BULUŞTU
Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE ÖRTÜ ALTI KAYISI HASADI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu