Neccar'dan 10 Nisan kutlaması
GAZİANTEP (İHA) - NCR İnternational Hospital Yönetim kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, Türk Polis teşkilatı'nın 172. yıl dönümünü kutladı.
Op. Dr. Ahmet Neccar, yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü münasebetiyle, ülkemizde huzur ve güven ikliminin tesisi adına görevini icra eden Emniyet mensuplarımızın bu önemli gününü kutluyoruz. Bu vesile ile bir kere daha görevini icara ederken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyoruz" dedi.
(SD-Y)
10.04.2017 12:44:55 TSI
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