YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Neccar'dan 10 Nisan kutlaması

Neccar'dan 10 Nisan kutlaması



GAZİANTEP (İHA) - NCR İnternational Hospital Yönetim kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, Türk Polis teşkilatı'nın 172. yıl dönümünü kutladı.

Op. Dr. Ahmet Neccar, yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü münasebetiyle, ülkemizde huzur ve güven ikliminin tesisi adına görevini icra eden Emniyet mensuplarımızın bu önemli gününü kutluyoruz. Bu vesile ile bir kere daha görevini icara ederken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyoruz" dedi.

(SD-Y)



10.04.2017 12:44:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER