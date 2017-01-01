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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Gazeteciler öğrencilere mesleklerini anlattı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:42
Gazeteciler öğrencilere mesleklerini anlattı
Gazeteciler öğrencilere mesleklerini anlattı

(Fotoğraflı)

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri Sakarya ilkokulunda öğrencilere mesleklerini anlattı. Öğrenciler, gazetecilerin fotoğraf makinelerini ve basın kartlarını yakından görüp, inceleme fırsatı buldu.
Anadolu Ajansı Temsilcisi Ömer Ertuğrul, Doğan Haber Ajansı Temsilcisi Harun Gökçeoğlu, İhlas Haber Ajansı Temsilcisi Bahadır Gökgül ve Yozgat Haber Gazetesi Editör'ü Murat Karatekin öğrencilerin gazetecilik ile ilgili merak ettikleri soruları cevapladı. Söyleşi sonrası gazeteciler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sakarya İlkokulu 3/D sınıf öğretmeni Devlet Çukurlu, her hafta Perşembe ve Cuma günleri sınıflarında meslek tanıtım günü yaptıklarını söyledi. Çukurlu, her öğrencinin babası okula gelip sınıfta öğrencilere mesleğini tanıttığını dile getirdi.
(UY-Y)

10.04.2017 12:49:04 TSI
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