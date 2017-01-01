Mehteranlı Kurtuluş Günü kutlamaları
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan mehter takımı Mehteran-ı Haliliye, 11 Nisan şanlıurfa'nın Kurtuluş günü etkinliklerinde sahne aldı.
Haliliye Belediyesinin mehter takımı, Mehteran-ı Haliliye, ilk konserini Şanlıurfa'nın kurtuluş Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında verdi. Eski havaalanında düzenlenen konserin öncesinde mehteran, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşların mehter ekibiyle fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştığı konser, yaklaşık bir saat sürdü. kutlamalara katılan vatandaşlara sürpriz yapan mehter takımı, Şanlıurfa'nın kurtuluşunu anlatan "Kolumu salladım toplar oynadı" türküsünü de seslendirdi.
Mehteran-ı Haliliye, 11 Nisan kutlamaları kapsamında 10 Nisan 2017 Pazartesi saat 14.00 ve 11 Nisan 2017 Salı günü saat 18.00'de Rabia Meydanında 2 konser daha verecek.
(Şİ-SD-Y)
10.04.2017 12:49:10 TSI
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