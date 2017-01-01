YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor

Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Yukarı Hereke mahallesinde yapımına başlanan kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Yukarı Hereke'de yapımına başlanan kapalı pazar alanında incelemelerde bulunan Başkan İsmail Baran, "Biten ve başlanan projeler ile Yukarı Hereke, en güzel yaşam alanlarından birine dönüşüyor" dedi. Başkan İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ile birlikte alanda inceleme yaptı.

Ahmed-i Hani Parkı ile yapımı tamamlanan Yukarı Hereke Kültür Merkezi inşaatı arasındaki alanda yapımına başlanan kapalı pazarda hafriyat çalışmalarının başladığını belirten Başkan İsmail Baran, "Bölge, hem bizim hem de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projeler ile gerçekten güzel bir yaşam alanı haline geldi'' dedi.

İlçede bir çok noktada yaşanabilir alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Baran, "5 yıl içinde bir tane mahalle arası pazar bırakmayacağız demiştik. Bu doğrultuda da çalışmalarımız sürüyor. Hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşımızın modern bir pazar alanında hizmet almasını sağlamak, bizlerin görevi" ifadelerini kullandı.

(İÇ)



10.04.2017 12:49:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER