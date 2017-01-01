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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:42
Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor
Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Yukarı Hereke mahallesinde yapımına başlanan kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulundu.
Yukarı Hereke'de yapımına başlanan kapalı pazar alanında incelemelerde bulunan Başkan İsmail Baran, "Biten ve başlanan projeler ile Yukarı Hereke, en güzel yaşam alanlarından birine dönüşüyor" dedi. Başkan İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ile birlikte alanda inceleme yaptı.
Ahmed-i Hani Parkı ile yapımı tamamlanan Yukarı Hereke Kültür Merkezi inşaatı arasındaki alanda yapımına başlanan kapalı pazarda hafriyat çalışmalarının başladığını belirten Başkan İsmail Baran, "Bölge, hem bizim hem de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projeler ile gerçekten güzel bir yaşam alanı haline geldi'' dedi.
İlçede bir çok noktada yaşanabilir alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Baran, "5 yıl içinde bir tane mahalle arası pazar bırakmayacağız demiştik. Bu doğrultuda da çalışmalarımız sürüyor. Hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşımızın modern bir pazar alanında hizmet almasını sağlamak, bizlerin görevi" ifadelerini kullandı.
(İÇ)

10.04.2017 12:49:26 TSI
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