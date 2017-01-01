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Uşak'ta AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - AK Parti, MHP ve Ülkü Ocaklarının Uşak teşkilatları, Şehit Savcı Selim Kiraz Mahalle Konağında buluştu.

16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda, evet oyu kullanacağını açıklayan AK Parti ve MHP'nin Uşak İl Teşkilatları, Şehit Selim Kiraz Mahalle Konağında istişare toplantısı yaptı.

Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Partili Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şerif Keskin, Uşak Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Bayram Özkan ve teşkilat mensupları katıldı.

MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay, burada 16 Nisan'ın Türkiye için önemi hakkında açıklamalar yaptı. Kuruçay, "Bizler büyük Türkiye ailesiyiz ve bir bütünüz. Bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi hiçbir şer odağı bozamayacak" dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, "16 Nisan'da Türkiye'nin önünü tıkayan ve sürekli sorunlara neden olan bir sistemden kurtulacağız. Çünkü mevcut sistem koalisyonlara ve kaoslara açık. Bu referandumda evet çıkmasıyla hükümeti kurma yetkisini halk kendi eline alacak ve kimi isterse onu ve hükümetini seçecek" diye konuştu.

15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu ifade eden AK Parti Milletvekili Alim Tunç, şöyle söyledi: "Bizler farklı siyasi partilerin mensupları olabiliriz. Fakat şu anda ortada bir parti meselesi yoktur. 16 Nisan referandumu bir memleket meselesidir ve buradan çıkacak olan evet oyu ile ülkenin kaderi belirlenecektir. Kötü talihi yenmek ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için evet oyu vermemiz gerekiyor. Bu süreçte bize destek olan Ülkücü kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin".

Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasına geldiğini dile getiren AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, "Şer odaklarının hepsi şu anda ülkemize oklarını yönlendirmiş durumdalar. Bizler ülkemizin bekası ve çocuklarımızın geleceği için bu şer oklarına karşı, göğsümüzü siper ettik. Fitnenin ülkemizi hedef aldığı bu dönemde, en büyük desteği de Ülkücü kardeşlerimizden gördük. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de devlet adamlığını bir kez daha ortaya koydu ve hainlere karşı ülkesinin yanında yer aldı. Şimdi 16 Nisan'da bir karar alacağız ve çocuklarımızın daha aydınlık yarınları için evet oyu vereceğiz. Sandıklardan çıkacak olan evet oyları ile şer odaklarına da bir cevap vermiş olacağız. Dış güçler ve içerideki hainler, bu cennet vatan üzerinde hesap yapmaması gerektiğini bir kez daha anlayacaklar" şeklinde konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan; "Türkiye önümüzdeki hafta önemli bir seçime gidecek ve geleceğini oylayacak. Bizler bu süreçte AK Parti ve MHP olarak ülkenin bekası için birleştik ve milletimize en doğru kararı anlattık. Tüm dünya ülkemize karşı fitne odaklarını desteklerken, Türkiye'nin geleceğini düşünen bizlerin bir arada olması büyük bir şanstır" dedi.

(EÖ-MB-Y)



10.04.2017 12:49:28 TSI

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