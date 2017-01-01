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GAÜN'de Anadolu Ateşi büyüledi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir proje olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Gaziantep Üniversitesinde gösteri sundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Anadolu Ateşi işbirliğiyle Mavera Kongre ve Sanat Merkezinin Lansman etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Anadolu Ateşi Dans Gösteri'sinde, Anadolu'nun yedi bölgesinden derlenen halk dansları motiflerinden oluşan koreografinin sergilendiği gösteriyi çok sayıda sanatsever izledi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, iki bölüm halinde gerçekleştirdiği programda birbirinden farklı görsel şovlar, Anadolu'nun eşsiz ezgileri eşliğinde oynanan halk oyunları ve dansların yanı sıra, kostümlerde büyük beğeni topladı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği gösterinin sonunda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, her defasında farklı bir havayla, neşeyle ve farklı bir coşkuyla karşımıza çıkıyorlar. Gösteriyi izlerken tekrar büyük bir zevk aldım, harika muhteşem bir gösteriydi. Senkronizasyon, estetik harikaydı aynı zamanda ışık muhteşemdi. Bu muhteşem gösteriyi bize sundukları için teşekkür ediyorum ve buraya geldikleri için sağ olsunlar, var olsunlar" dedi. Rektör Prof. Dr. Gür'e teşekkür ederek Türkiye'nin en güzel salonunun Gaziantep Üniversitesinde olduğunu söyleyen Mustafa Erdoğan ise, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ne olan beğenisini dile getirdi. Anadolu Ateşinde Gaziantep kültürünün çok büyük katkıları olduğunu belirten Erdoğan, Gaziantep kültürüne ait dansların koreografinin içinde yer aldığını söyledi.

(OE-Y)



10.04.2017 12:50:18 TSI

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