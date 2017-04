YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tiryakioğlu, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tiryakioğlu, Emniyet Teşkilatının 172 yıldır halkın can ve mal güvenliğini koruyarak, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ulvi bir görev ifa ettiğini belirtti. Tiryakioğlu, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatının kahraman neferleri polislerimiz asırlardır devletin ve milletin bekası, toplumun huzur ve güveni için üstün hizmet anlayışıyla görevlerini sürdürmekte. Türkiye'nin dört bir yanında mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane bir şekilde çalışan polislerimiz, bu kutsal görevleri sırasında vatanını her zaman canından aziz bilmiştir. Milletin büyük sevgisine ve teveccühüne nail olan Polis Teşkilatımızın, asırlardır sürdürdüğü bu üstün başarıyı insan hak ve özgürlüklerine saygıyı ön planda tutarak devam ettireceğine inancımız tamdır. Milletimizin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olan polislerimizi her zaman minnet ve şükranla hatırlamak ve her zaman yanlarında olmak bizler için her şeyden önce bir vicdan borcudur. Bu özel gün vesilesiyle, Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

