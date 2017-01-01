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Ahıska Türkleri tek bir çatı altında toplanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa genelinde yaşayan Ahıskalı Türkleri tek çatı altında toplanıyor.

Çeşitli adlar altında faaliyet gösteren Ahıska dernekleri, "Bursa Birleşik Ahıska Türkleri Derneği" altında birleşme kararı aldı. Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında, Bursa'daki üç farklı Ahıska Derneği'nin tek bir çatı altında toplanacağı bildirildi. 21 Ağustos 2016 yılında deklare edilen 'Ahıskalı Türkleri Bursa bildirisi'ne dayanarak kurulan dernek, dağınık halde bulunan Bursalı Ahıska Türklerini birleştirmeyi hedefliyor. Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler Derneği Başkan Vekili Şemseddin Sarvarov, basın açıklamasında 16 Nisan anayasa referandumuyla ilgili de konuştu,

Sarvarov, İnegöl Ahıskalılar Derneği'nin 16 Nisan referandumuyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "İnegöl Ahıskalı Türkleri Derneği Başkanı Mehmet Taş, 24 Şubat 2016 tarihinde yaptığı açıklamalarda sandığa gitmeyeceğini duyurdu. Taş'ın ifadeleri fikirlerimizi kesinlikle yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.

Sarvarov, Bursa Birleşik Ahıskalı Türkler olarak 16 Nisan anayasa referandumunda oy kullanacaklarını vurguladı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği'ne de sitem eden Sarvarov, "Bize karşı karalama kampanyası düzenlenmektedir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği bu karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmıştır" dedi.

(İDR-MŞ)



10.04.2017 12:50:26 TSI

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