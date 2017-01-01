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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bir ayda 3 bin 650 öğrenciye trafik eğitimi verildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:44
Bir ayda 3 bin 650 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Bir ayda 3 bin 650 öğrenciye trafik eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi'ne bağlı trafik ekipleri, "trafik eğitim aracı" ile bir aylık süreçte 45 okulda 3 bin 650 öğrenciye eğitim verildi.
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik amirliği ekipleri tarafından hafta içi her gün öğrencilere trafik eğitimi veriliyor. İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler veya anasınıfına giden minikler, Bolu Belediyesi "trafik eğitim aracı" sayesinde hem trafik eğitimi alıyor hem de trafik kurallarını anlatan çizgi filmler izleyerek, eğlenceli anlar yaşıyorlar.
(FC-İÇ)

10.04.2017 12:51:58 TSI
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