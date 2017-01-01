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Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıldönümü kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:45
Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıldönümü kutlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıldönümü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen tören ile Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı. Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile polis teşkilatı katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Metin Alper, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Emniyet Müdürü Metin Alper, "Teşkilatımız kutsal ve ulvi bir görev yapmaktadır. Adıyaman halkının kendini güvende ve huzurlu hissetmesi için görevdeyiz. Adıyaman'ın huzurlu ve güvenli kent olması için teşkilatımız elinden geleni yapmaktadır. Bizlere destek veren tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın önceliklerinin farkındayız. Adıyaman'ı huzur ve barış şehri olarak tanımlarken, bu huzur ve barışın daha da artması için ne gerekiyorsa bunları yapacağız. Son aylarda kentimizi rahatsız eden bazı konularda vatandaşlarımızın da desteğiyle neşter vurmaya başladık. İnşallah bunların devamı gelecek. Trafik konusunda da canla başla çalışıyoruz. Bu kente tayini çıkan teşkilat mensuplarına 'Adıyaman'da rahat edersiniz' derler. Ama biz buraya rahat etmeye değil, rahat ettirmeye geldik. Adıyaman halkı kadirşinas, vefakar ve cefakardır. Maalesef son zamanlarda ulusal medyada spor karşılaşmasında ki kavgalarla gündeme geliyoruz. Sporda nasıl maç izleneceği, maç izleme kültürünü bütün Türkiye'ye inşallah duyuracağız. Bu vatan uğrunda canlarını vermiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Daha sonra Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. Kuruluş yıldönümüne özel yaptırılan pasta kesildikten sonra, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Anadolu Kız Meslek Lisesi halkoyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi orkestrasının klasik müzik eşliğinde resim sergisi gezilerek tören sona erdi.
(AHM)

10.04.2017 12:52:18 TSI
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