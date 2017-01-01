YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Erdoğan radyo programının konuğu oldu

Milletvekili Erdoğan radyo programının konuğu oldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan katıldığı radyo programında hem ülkeleri hemde Gaziantep için önemli projeleri olduğunu söyledi.

Referandumda destek gezilerine devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, katıldığı radyo programında yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Erdoğan hem ülke hemde Gaziantep için dev projelerini olduğunu ifade etti. Milletvekili Erdoğan vatandaşlara evet çağrısında bulunarak, "Hem ülkemiz hemde Gaziantep için dev projelerimiz var. Hem ülkemiz hemde Gaziantep için dev projelerimiz var. Gaziantep'in içme suyu sorununu çözüyor. 108 kilometreden su getiriyoruz. Suyun maliyeti ucuzlayacak. Her saniyede Gaziantep'e 5 bin metre küp su verilecek. 500 milyon TL Gaziantep'e bütçe ayrıldı. Gaziantep eğitimde de varız diyecek. Barajlarla kurak olan Gaziantep'i sulu haline getirmenin mücadelesini yapıyoruz" dedi.

"Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi"

Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Erdoğan, "Şuan ki anayasa darbecilerin korunması için yapılmıştır. Cumhurbaşkanının şuan ki yetkileri güçlü bunu da Kenan Evren kendisi için yaptı. Ahmet Necdet Sezer, 3 partinin başını yedi ama kendisine görevine devam etti. Çankaya'dan çıkmadan hizmet yapmadan bu devleti yönetti. Hiçbir yasaya tabi değildi. Ama yeni sistemde bu ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kanunlara karşı sorumlu yargılanma yolu açıktır. 16 nisanda sandıktan evet çıkarsa 3 kasım 2019 da seçim olacak. Koalisyonlar tamamen ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kabineyi halktan seçecek. Eğer parlamentodan bakan olursa milletvekilliği düşüyor. Yeni sistemde bir oy çok önemli olacak, çünkü seçilme yüzde 50 artı bir kişi olacak. Hem Cumhurbaşkanı hemde parlamento kriz olursa erken seçime gidebilir kim giderse kendisini de seçime götürür. Burada halk onlar izliyor. Halk onun kararını sandıkta verecek. Kanun hükmündeki kararnameler kanunlara uygun olması gerekiyor. Hem ülkemiz hemde Gaziantep için dev projelerimiz var. Gaziantep'in içme suyu sorununu çözüyor. 108 kilometreden su getiriyoruz. Suyun maliyeti ucuzlayacak. Her saniyede Gaziantep'e 5 bin metre küp su verilecek. 500 milyon TL Gaziantep'e bütçe ayrıldı. Gaziantep eğitimde de varız diyecek. Barajlarla kurak olan Gaziantep'i sulu haline getirmenin mücadelesini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(LO-SD-Y)



10.04.2017 12:52:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER