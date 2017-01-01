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Osmangazili judocudan bronz madalya



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor sporcularından Uğurcan Zehir, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Avrupa üçüncüsü oldu.

İtalya'nın Lignano şehrinde yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 66 kiloda tatamiye çıkan Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Uğurcan Zehir, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. İtalyan G. Sulli ile yaptığı bronz madalya müsabakasını kazanarak kürsüdeki yerini alan Zehir, gelecek adına umut vaat eddi. Türkiye, toplam 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile erkekler ferdi sıralamada üçüncü olurken, genel sıralamada ise 30 ülke arasında onuncu oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Uğurcan Zehir'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

(MŞ)



10.04.2017 12:54:26 TSI

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