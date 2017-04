YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giresun'da Polis haftası etkinlikleri

Giresun'da Polis haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıldönümü etkinlikleri Giresun'da İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk tarafından Atatürk Anıtına Çelenk sunulmasıyla başladı.

Giresun Valiliği önünde düzenlenen tören şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Emniyet Müdürü Öztürk, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öztürk, yaptığı konuşmada, "İnsanlık tarihi bolunca en temel ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıkan güvenlik ihtiyacı, günümüzde artarak önemini korumaktadır. Her devlet yaşadığı çağın gereklerine uygun olarak iç ve dış güvenlik politikası uygulamaktadır. Dünyanın en köklü devletlerini kurmuş olan ecdadımız, halkının huzur ve güvenliğine büyük önem vermiş, bu doğrultuda güvenlik birimlerini titiz bir şekilde teşkilatlandırmıştır. Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar, milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında dosta düşmana göstermiştir" dedi.

"Giresun polisi suç ve suçluyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmektedir" diyen Öztürk, "Her geçen gün yenilenen teknolojik imkanlarıyla, araç gereç takviyesi ve yeni hizmet binalarıyla daha huzurlu bir Giresun'un tesisine emin adımlarla ilerlemektedir. İl genelinde asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız olumlu sonuçlarını vermiş, günün 24 saatinde Giresunlu hemşerilerimizin kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmıştır. İl merkezinde Sayın Valimizin katkılarıyla genişletilerek 100 kamerayla şehir izlenmeye başlanmış, Alucra, Çamoluk, Tirebolu ve Espiye İlçelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü standartlarında MOBESE sistemi kurulmuştur. Terörle mücadelede kabiliyetimiz gelişmiş, Özel Harekat unsurlarımızın kullanımına yerli ve milli zırhlı araçlar tahsis edilmiştir. İlimiz Çınarlar Polis Merkezi, Eynesil, Espiye, Yağlıdere İlçelerine yeni hizmet binaları yapılmış, Keşap, Bulancak ve Güce İlçelerimizde Emniyet Teşkilatı hükümet Konaklarına yerleştirilmiştir. Önümüzdeki süreçte Görele ve Doğankent İlçe Emniyet binalarımız yatırım programına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ihalesi yapılmıştır" diye konuştu.

Giresun Valisi Hasan Karahan ise yaptığı konuşmada Polis Teşkilatını 172. Yaşını kutladığını belirterek polisin her zaman vatandaşın yanında olan önemli bir güç olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından polis kıyafetleri giyen down sendromlu çocuklara protokol üyeleri tarafından devriye düdüğü takdim edildi. Törenin sonunda Özel Harekat ve diğer birimlerinde katıldığı bir konvoy yapıldı.

(RY-ÖS-Y)



10.04.2017 12:55:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER