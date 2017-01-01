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Azizoğlu ve Vural'dan İlçe Emniyete Polis Günü ziyareti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:48
Azizoğlu ve Vural'dan İlçe Emniyete Polis Günü ziyareti
Azizoğlu ve Vural'dan İlçe Emniyete Polis Günü ziyareti

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural Polis Günü vesilesi ile İlçe Emniyeti ziyaret etti.
Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Çıldır İlçe Emniyet Teşkilatını ziyaret eden Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural emniyet mensuplarının günlerini tebrik ettiler.
Emniyet mensupları ile tek tek tokalaşan Başkan Azizoğlu ve Başkan Vural daha sonra Çıldır İlçe Emniyet Amir vekili Koray Öner'i makamında ziyaret ettiler. Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş günü nedeniyle polis gününü kutlayan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "Halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Vural 'da emniyet mensuplarının Polis Gününü kutlayarak "Ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için canını dişine takan, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan, gerektiğinde şehadete gözünü dahi kırpmadan koşarak terörü bertaraf etmek için var gücüyle çarpışan Türk Polisinin ve Polis Teşkilatımızın Polis Günü´nü kutlar ve tüm polis kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural 'ın kendilerini etmiş oldukları ziyaretten ötürü son derece memnun olduğunu dile getiren Çıldır İlçe Emniyet Amir vekili Koray Öner şahsı ve Emniyet mensupları adına Başkan Azizoğlu ve Başkan Vural'a teşekkür etti.
(ARV-AT-Y)

10.04.2017 12:56:12 TSI
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