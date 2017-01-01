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Değer seminerleri devam etti



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de varlık ve bilgi seminerlerinin ardından değer seminerleri de sona erdi. Önümüzdeki hafta zaman seminerleri başlayacak. Değer seminerlerinin son iki dersinde değer sorunu ve değerin önemi vurgulandı.

Şehir Akademi'nin değer seminerlerinin üçüncüsünü Gazeteci-Yazar Hasan Ali Yıldırım verdi. "Modernleşme Gelenek Kıskacında Değer Sorunu" başlıklı dersdinde insanoğlunun yeryüzüne geldiğinden itibaren algılamadan edemeyen bir varlık olduğunu ifade eden Yıldırım, "Algılamadan edemeyen bu varlık algıladıklarını kendince sınıflandırmadan da edemez. Doğumdan itibaren bazen şekillerden, bazen tatlardan, bazen renklerden bir sınıflandırma yapar. Sonra nesne hakkında daha sağlıklı bilgiler öğrenir ve ardından nesneler arasında karşılaştırmalar yapar. Bu karşılaştırmalar sonucu diğer insanların yapamadıklarını yapmak da mümkün olabilir" dedi.

Değer seminerlerinin sonuncusunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Birekul verdi. "Sosyal Bilimlerde Pozitivist Bilginin Değeri" başlıklı dersinde bilginin insanı insan yapan temel faktör olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Birekul, "Bilgi salt anlamda değil, işlenebilir, değiştirilebilir, dönüştürülebilir bir bilgidir. Psikolojide buna kavramsallaşma adı veriliyor. Çünkü akıl insana mahsus bir şey değildir. Diğer varlıklarda da belli noktalarda akıl ve öğrenebilme yeteneği var. Ama bilgi ve ilim dediğimiz şey sadece insanda bulunur. Bunu gündelik hayatımızdan medeniyetimize kadar her alanda kullanırız" diye konuştu.

Şehir Akademi'de varlık ve bilgi seminerlerinin ardından değer seminerleri de sona erdi. Önümüzdeki hafta zaman seminerleri başlayacak.

(AG-AÖ-Y)



10.04.2017 12:57:18 TSI

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