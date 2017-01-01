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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:50
Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 ayrı noktada yapılan aramada, toprağa gömülü halde 3 ton 50 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Kabakaya mülki sınırları içerisinde yüklü miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde saklandığı yönünde elde edilen duyuma istinaden uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla 09 Nisan 2017 Pazar günü saat 03.00'dan itibaren anılan bölgede arazi arama faaliyeti icra edilmiştir. İcra edilen arama faaliyeti neticesinde, 3 ayrı noktada araziye gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette 2 ton 860 kilogram toz esrar, 190 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 3 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
(İHA-MP-Y)

10.04.2017 12:58:13 TSI
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