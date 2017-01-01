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İnternetten dolandırıcılığa 6 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, internetten iletişime geçtiği iki kişiye cep telefonu sattığı, ücreti hesabına yattıktan sonra hasarlı telefon gönderdiği iddia edilen tutuksuz yargılanan sanığa 6 yıl hapis, 2 bin 200 TL adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.T. hazır bulunurken, şikayetçiler A.T.Ö. ile A.Ş. duruşmaya katılmadı.

Şikayetçilerin yokluğunda görülen davada tutuksuz sanık M.T., "Ben uzun yol otobüs şoförlüğü yapıyordum. Gittiğim şehirlerden ucuza cep telefonu alıp, internetten satıyorum. A.Ş. internetteki telefonu gördü, benimle iletişime geçti, görüştük. Telefon için 500 TL'ye anlaştık. Parayı hesabıma gönderince ben de kargo ile telefonu gönderdim. Kırık, hasarlı başka bir telefon göndermedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.T.'ye, şikayetçi A.T.Ö.'ye yönelik 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl hapis bin 200 TL adli para cezası, şikayetçi A.Ş.'ye yönelik aynı suçtan ise 3 yıl hapis, bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 6 yıl hapis, 2 bin 200 TL adli para cezası verdi.

(AÖ-Y)



10.04.2017 12:58:35 TSI

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