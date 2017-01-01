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Emniyet teşkilatından Vali Köşger'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve beraberindeki emniyet mensupları, Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Vali Köşger'e çiçek verilirken, Emniyet Müdürü Akay hafta ile ilgili yapılacak etkinlikleri aktardı.

Ülkenin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükunun demokratik kurallar içerisinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmenin polisin en önemli görevi olduğunu aktaran Vali Yavuz Selim Köşger," Gücünü halktan ve kanunlardan alan Emniyet Teşkilatımız, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak bu kutsal görevlerini yerine getirmiştir. Polisimiz, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümün kutlayan Vali Köşger, görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polisleri rahmetle, ailelerini ve gazileri şükranla andığını aktardı.

(YA-HİV-Y)



10.04.2017 12:59:48 TSI

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