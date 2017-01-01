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Özel eğitimli çocuklar hayvanat bahçesini gezdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri otizm farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Tarsus Hayvan Parkı'nı ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitimli çocukların sosyal ve kültürel yaşama eşit katılımlarını sağlamak amacıyla yeni bir etkinliğe daha imza attı. Otizm farkındalık ayı dolayısıyla Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri Tarsus Hayvan Parkı'nı ziyaret edip hayvan dostları ile tek tek tanıştı. Aralarında hayvanları ilk defa gören özel eğitimli bazı öğrenciler ise onlara dokunarak sosyal fobilerini yenmeye çalıştı.

Hayvan Parkı'nın çocukların gelişimine katkı sağlayan en önemli aktivite alanları olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Halil Karakaya, "Öğrencilerimizin çoğu mağdur, aileleri de alt gelir gruplarına ait oldukları için bu tür gezi imkanları az oluyor. Belediyemize bu imkanları bizlere sağladığı için okulumuz adına çok teşekkür ediyoruz. Bu gezilerin öğrencilerin kaynaşması ve rahatlaması açısından da faydası büyük. Diğer ülkelere baktığımız zaman da otizmli öğrencilere hayvanlarla terapi yapılıyor. Hayvanlarla etkileşimlerinin öğrencilerimize rahatlama sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğretmenlerinden Damla Akyüz ise "Öğrencilerimiz hayvan parkını ilk defa ziyaret etti. Gözlemlerimizde gördük ki, içine kapanık olup iletişim kurmak istemeyen çocuklarımızın hayvan parkına geldiğinde duygusal durumlarında hareketlenme, tepkilerinde hızlanma gördük. Bu onların ruhsal durumları için çok önemli bir adım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Hem hayvan sevgisi kazandırma adına hem de kitaplarda öğrettiğimiz hayvanları birebir görme imkanı sunuyorlar. Toplu bir etkinlik olduğu için sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Bizler çok memnunuz. Öğrencilerimizde oldukça neşeli" ifadelerini kullandı.

(KRY-Y)



10.04.2017 13:00:37 TSI

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