10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:55
Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı
Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü, Mersin'in Bozyazı ilçesinde törenle kutlandı.
Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Tarık Toklu, Anamur Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Güney, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Bçvş Güngör Ketboğa, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, emniyet personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk koyan İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Türk polisinin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli ve hassas görevleri yerine getirdiğini belirterek, "Bu görevi yaparken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasa ve demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir" dedi.
Son yıllarda yaptığı büyük atılımlar sonucu değişen dünya şartlarına ve gelişen suç çeşitleriyle mücadele usul ve esaslarına uyum sağlamada Türk polisinin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Ekici, "Bunun sonucu olarak da gerek yurt içerisinde, gerekse uluslararası alanda başarılı birçok operasyona imza atmış, hatta diğer ülke polis teşkilatlarınca da bilgi ve tecrübesine başvurulur hale gelmiştir. Ülkemizde, huzur ve güvenin sağlanmasında kazanılan üstün başarı, milletimizin polisine olan haklı güvenini ve manevi desteğini bir kat daha arttırmıştır. Ancak, teşkilatımızın elde ettiği başarıdan rahatsız olan bazı karanlık güç ve çevreler olabilir. Bunların teşkilatımızı yıpratmak için fiziki saldırıları ve değişik psikolojik yöntemleri bizleri yolumuzdan alıkoyamaz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.
Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan'da, gün dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Polis Haftasını kutladı, başarılar diledi.
(ALT-HSK-Y)

10.04.2017 13:03:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dinçer; &quot;Zafer çarşısı 100 yıl daha hizmet verecek şekilde dönüştürülmeli&quot;
YEREL

DİNÇER; "ZAFER ÇARŞISI 100 YIL DAHA HİZMET VERECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"
Özel eğitimli çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
Çakan: &quot;İhanet şebekelerinin temizlenmesinde kararlıyız&quot;
YEREL

ÇAKAN: "İHANET ŞEBEKELERİNİN TEMİZLENMESİNDE KARARLIYIZ"
Aşut: &quot;İstihdam seferberliğinde Mersin'de yaratılan net artı istihdam 7 bin 500'ü aştı&quot;
YEREL

AŞUT: "İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE MERSİN'DE YARATILAN NET ARTI İSTİHDAM 7 BİN 500'Ü AŞTI"
Otizmli çocuklar hayvanlarla tanıştı
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR HAYVANLARLA TANIŞTI
Başkan Tuna'nın mutlu günü
YEREL

BAŞKAN TUNA'NIN MUTLU GÜNÜ
Güven: &quot;Polisin başarısı, vatandaşın kendini güvende hissedip hissetmediğiyle orantılıdır&quot;
YEREL

GÜVEN: "POLİSİN BAŞARISI, VATANDAŞIN KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİP HİSSETMEDİĞİYLE ORANTILIDIR"
İstihdam seferberliği
YEREL

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Bakan Elvan'dan yaralı polislere ziyaret
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN TÜGİAD'A OSB TEŞEKKÜRÜ
Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi
YEREL

MERSİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞÜP ÖLMESİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ŞEHİT YAKINLARI GAZİLERLE BULUŞTU
Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE ÖRTÜ ALTI KAYISI HASADI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu