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Genç'te metruk yapılar yıkıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:58
Genç'te metruk yapılar yıkıldı
Genç'te metruk yapılar yıkıldı

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesindeki bazı metruk yapılar yıkıldı.
Genç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe görüntü kirliliği oluşturan ve madde bağımlıları tarafından zaman zaman kullanıldığı belirlenen metruk yapıları tespit ederek yıktı.
Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hadi Topraktan, metruk binaların görüntü kirliliğinin yanı sıra madde ve alkol bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle sosyal tehlike arz ettiğini söyledi.
İlçedeki metruk yapıların madde bağımlılarının yuvası haline gelebileceğini belirten Başkan Topraktan, "Bu nedenle biz de sorumlu belediyecilik anlayışıyla ilçe sınırları içerisindeki bu tür binaların yıkımlarını mahalle sakinlerimizin ve bina sahiplerinin dilekçelerine istinaden gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Merkezdeki mahallerimizde olduğu gibi ilçemize yeni bağlanan mahallelerimizde de belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirerek, en iyi yaşam koşullarını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, çevrelerinde bu tür binalar varsa bize en kısa süre ulaşmalarıdır"dedi.
(SA-HİV-Y)

10.04.2017 13:06:05 TSI
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