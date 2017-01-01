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Milletvekili Katırcıoğlu Körfezli kadınlarla bir araya geldi



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu Körfezli kadınlarla buluşturdu.

Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kasr-ı Çakır Restaurant'ta düzenlenen toplantıya; AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş'ın eşi Rukiye Taş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan aynı zamanda Körfez Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Aslı Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem'in eşi Zeynep Badem ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yaptığı konuşmada, "16 Nisan'dan sonra yeni sistemde denge-denetleme mekanizmalarıyla kuvvetler ayrılığı sağlanacaktır. Yürütme, güvenoyunu doğrudan halktan alacak. Cumhurbaşkanı en az yüzde 51 ile seçilecek. Bu yeni sistemde istikrar sürekli hale gelecek ve hızlı-etkin kararlar alıp uygulanabilecektir. Darbelere, fırlatılan yazar kasalara ve koalisyonlarla geri götürülen Türkiye'ye dur demek için kararımız evet olmalı" dedi.

'Safımız ve kararımız her zaman net olmalı' diyen Katırcıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'evet' diyoruz çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin güçlü Türkiye'yi görmelerini ve kendi geleceklerine sağlam adımlarla ilerlemelerini istiyoruz. Mevcut sitemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir konuda yargılanamazken, gelecek olan sistemde milletimize ve meclisimize sorgulama imkanı sunuyoruz. 16 Nisan'da Allah nasip ederse, milletimizin oyu ile tarihi seçimimizi gerçekleştirip, oturmuş bir sistemle Güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya göstermiş olacağız. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Evladınız gibi sahiplendiğiniz vatanınız için, en doğru kararı vereceğinizden hiçbir şüphemiz yok. Ülkemizin büyümesine, kalkınmasına hep birlikte evet diyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrası toplantıya katılanlar, merak ettikleri soruları yöneltti.

(İÇ)



10.04.2017 13:07:38 TSI

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