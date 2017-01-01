Polisten vatandaşlara karanfil
(Fotoğraflı)
Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde esnaflara ve vatandaşlara karanfil dağıttı.
Polis memurları, etkinlikler kapsamında esnafları ziyaret ederek karanfil verdi. Vatandaşlar, karanfil dağıtan polis memurlarının 10 Nisan Polis Gününü kutlayarak, karanfil dağıtılmasından dolayı teşekkür ettiler.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinin devam edeceğini belirttiler.
(FT-MSA-Y)
10.04.2017 13:11:53 TSI
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