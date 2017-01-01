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Eğitim Bir-Sen Karşıyaka konutlarının temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Eğitim Bir-Sen Karşıyaka konutlarının temeli atıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Eğitim Bir-Sen Karabük 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Yüce, sendikaların, kısır tartışmaların, küçük hesapların, şahsi menfaatlerin odağı değil, ortak şuurun, birlik ruhunun en ideal biçimde yaşandığı sivil toplum kurtuluşları olduğu anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Memur sendikası olarak, göçmen kuşlar gibi, doğup büyüdüğü şehirlerden çıkarak vatana millete hizmet için, ailesinin geçimini temin etmek için şehir şehir dolaşan üyelerinin 'evim, mahallem, semtim' diyebileceği nezih bir yerleşim merkezi oluşturmaktan büyük kıvanç ve mutluluk duyduklarını söyleyen Yüce, "Millet, memleket ve insan odaklı sendikacılık anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda temelini atacağımız Karşıyaka Konutları 43 dönümlük bir alanda inşa edilecektir. 4 katlı 10 blok olarak projelendirilen sitemizde 176 konut ve 31 işyeri bulunmaktadır. 8 dönüm ağaçlandırma alanı, 12 dönüm yeşil alanı, hemen arka tarafında bulunan çam ormanı ve sosyal donatıları ile Karabük'ün prestij projeleri arasında yer alacak Karşıyaka Konutlarımız, modern inşaat teknikleri, kaliteli malzeme ve iyi işçilikle inşa edilecek olmasının yanı sıra, üniversitemize çok yakın bir mesafede yer almakta, Kılavuzlar, Bostanbükü, Yüzüncüyıl, Beşbinevler ve Üniversite Mahallesi'ne hakim manzarası ile göz doldurmaktadır." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ise, komşuluk ilişkilerinin önemine değinerek, " Hepsi eğitimli, kültürlü, örgütlü olarak toplu hareket edebilme kabiliyetine, birlik ve beraberlik anlayışına sahip, komşuluk hak ve hukukunu bilen, zaten güzide bir aile olan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen camiasının bir araya gelerek bir kooperatif kurması ve böyle güzel bir toplu konut projesi gerçekleştirmesi takdire şâyandır. Sizleri kutluyor ve Karşıyaka Konutlarının hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Dua ve kurban kesilmesinin ardından temeli atılan Eğitim-Bir-Sen Karşıyaka Konutlarının 30 ayda tamamlanması planlanıyor.

(ÇU-YE-Y)



10.04.2017 13:12:08 TSI

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