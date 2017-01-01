10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü Çıldır'da Kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:04
Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü Çıldır'da Kutlandı
Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü Çıldır'da Kutlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı´na çelenk sunuldu.
Çıldır Kaymakamlığı Hükumet Konağı önündeki tören saat 10.00´da Çıldır İlçe Emniyet Amir Vekili Koray Öner ve Çıldır İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis memurları tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla birilikte günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Çıldır İlçe Emniyet Amir Vekili Koray Öner´in yapmasıyla birlikte tören son buldu.
(ARV-AT-Y)

10.04.2017 13:12:15 TSI
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