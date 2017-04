YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde'de polis haftası kutlandı

Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sami Ekim, Niğde İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve POMEM Müdürü Sami Ekim'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğdelilerin devlete olan bağlılığından, millet sevgisinden ve polisine olan desteğinden çok memnun olduklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Kurt yaptığı konuşmada şunları söyledi; " Bu gurur günümüzde yanımızda olmanızı, bizlere olan desteğinizin ve muhabbetinizin göstergesi olarak kabul ediyor ve hepinize bütün teşkilat mensuplarımız adına teşekkür ediyorum. Malumlarınız üzere, devletin en temel amaç ve görevlerinin başında güvenlik gelmektedir. Güvenliğin sağlanmadığı bir yerde devlet varlığından söz etmek zordur. Bunun canlı örnekleri Suriye ve Irak'ta görülmektedir. Türk polis teşkilatı, devletin bu en temel amaç ve görevlerinin yerine getirilmesinde çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu görevini de asil kanını taşıdığı Türk milletinin milli ve manevi değerlerine, kanunlara, insan hakları gibi evrensel değerlere sahip olmasıyla yerine getirmekte, bu uğurda gerektiğinde bir an tereddüt etmeden şehit veya gazi olmayı göze almaktadır.''dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde polislerin büyük özveri gösterdiğini ifade eden Kurt konuşmasına şu şekilde devam etti; ''Hainlerin 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, ülkemizin milli menfaatleri açısından başka yer ve olaylarda göstermektedir. Aynı duyguların bütün Türk milletinde olduğu, 15 Temmuz hain kalkışmasında ve daha sonraki süreçte polis ve asker alımı başvurularındaki yoğunluktan görülmektedir. Türk polisi her zaman kanunlara uyup, demokrasiye sonuna kadar bağlı olarak görev yapacak, halkın iradesi dışındaki her türlü karanlık odakların karşısında olacaktır. Bu arada şunu da belirtmeliyim. 15 Temmuz hainlerinin kalkışması gibi bir durum karşısında, tüm kanun uygulayıcıları gibi polisler de özel olarak bir talimat beklemeden ve tereddüt etmeden kanunların kendisine verdiği tüm yetkileri kullanarak bu hainlere gereken karşılığı verecektir. Yani teröristlerin bir saldırısı karşısında nasıl özel bir emir beklemeden müdahale ediliyorsa bahsedildiği gibi bir durumun ortaya çıkması halinde de o şekilde müdahale edilecektir. Bugün ülkemiz içimizdeki hainlikler yanında dış gelişmelerden de etkilenmektedir. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin, maalesef içimizdeki bazı insanları kandırıp kullanmaları nedeniyle devletimiz bunlarla mücadele etmektedir. Elbette bunlar yok edilecek, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama keşke bu kandırılmış insanlar akıllarını kullansalar da bu yanlış yoldan dönüp devletimize sığınmış olsa. Özellikle bilinen bazı küresel güçlerin Türk ve İslam alemini kontrol etmek, İslam'ı kendi menfaatleri doğrultunda yeniden dizayn etmek amacıyla planlayıp, yine Türk halkından sağladığı maddi imkanlarla içimizden devşirdiği elemanlarıyla uygulamaya koydukları FETÖ projesine dikkatinizi çekmek isterim. FETÖ'nün piyon olarak kullandığı elemanlarına, Bylock gibi bazı faaliyetlerini eşinize, annenize babanıza dahi anlatmayacaksınız diye yemin ettirmiş olmasını bilmenizi isterim. Bundan dolayı birçok ailenin, yakınının faaliyetlerinden haberi olmamaktadır. Bunlar; kod isim kullanma, hücre tipi yapılanma gibi en keskin terör örgütlenmesini kurmuşlardır. Ama bütün bunlara rağmen Türk polisi kendi içindekilerle birlikte milletimizin içine girmiş ve devletimize-milletimize kurşun sıkan bu hainlere karşı gerekenleri yapacak, yine küresel güçlerin komşularımızla birlikte ülkemize yönelik hain planlarını, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte savuşturacaktır. Yeter ki milletimiz en azından milli menfaatlerimizin gerektirdiği durumlarda birlik ve beraberliğimizi bozmasın.''diye konuştu.

Konuşmaların ardından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet mensupları Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında öğretmen evinde kokteyl, Niğde Şehitliği ziyareti ve Dışarı Camiinde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okundu.

