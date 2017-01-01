YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karabacak Sinoplular ile bir araya geldi

Başkan Karabacak Sinoplular ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Sinoplular Derneği'nin düzenlediği geleneksel kahvaltıda Sinoplularla bir araya geldi.

Sinop dernek üyelerinin yanı sıra, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve Sinop'tan gelen davetlilerin katıldığı programda kahvaltı ve yapılan duaların ardından bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Sinoplu hemşerilerimiz her daim kendilerini bir Darıcalı gibi hisseden, mahallelerinin, ilçelerin kalkınmasında katkı gösteren, doğduğu toprakları unutmayan ama doyduğu toprakları da memleket olarak benimseyen insanlarımız oldu. Bu noktada ilçemize değer katan tüm Sinop'lu kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karabacak, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandumla ilgili olarak Sinoplular'dan destek isteyerek, "İstikbalimiz ve istiklalimiz için çok önemli olan 16 Nisan referandumunda Darıca üzerine düşeni yapacak. Burada Sinoplu hemşerilerimizin de gerektiği şekilde katkı sunacağından hiç şüphem yok. Herkes derneğinize evinize gelip sizden Evet yada Hayır demeniz yolunda hem bilgilendirme hem de ikna çalışması yapıyordur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Demokrasinin en güzel uygulamasıdır. Ancak kapınıza gelen insanların sizlerin aklını karıştırmaması lazım. Yalan bilgilerle karşınıza çıkmaması lazım. Sizin Hayır yada Evet demeniz bizim gözümüzdeki saygınlığınızı eksiltmez. Ama yalan bilgilerle bu ülkenin gücüne geleceğine zarar verilmesi de üzücüdür. Ülke insanının daha iyi hizmet alması için, ülkemizin daha hızlı daha güçlü kalkınması için istikrara ihtiyacı vardır. İstikrar için ise milli bir sistem olan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemizde uygulanması lazım. Bu yüzden 16 Nisan'da hep birlikte gidip Evet diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İÇ)



10.04.2017 13:16:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER