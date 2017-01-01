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Güney Koreli araştırmacılar Tekirdağ bağcılığını inceledi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Güney Kore Gyeongsanbuk-Do Tarımsal Araştırma ve Yayım Enstitüsünde görev yapan araştırmacılardan oluşan bir ekip Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Güney Kore Araştırma Enstitüsünün Araştırma Geliştirme Bürosu Müdürü Dr. Dong-Whan Suh, Ürün Yetiştirme Bölümü Müdürü Dr. Se-Jong Kim ve Bahçe Bitkileri Bölümünde ihracata yönelik meyveler üzerine çalışmalar yürüten araştırmacı Min-Kyung Kwon'dan oluşan Güney Kore ekibi, Enstitü Müdürü Dr. Cengiz Özer ve Müdür Yardımcısı Gürkan Güvenç Avcı tarafından kurum ve yürütülen proje faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra, laboratuvarlarda ve kurum arazisinde teknik incelemelerde bulunuldu.

Bağcılık eksenli ortak çalışma ve proje yürütme olanaklarının görüşüldüğü ziyaret, işbirliğinin tesis edilmesi ve ilerletilmesi temennileri ile son buldu.

(YG-SÜ-Y)



10.04.2017 13:19:59 TSI

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