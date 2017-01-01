10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tayyar Arıkan: Bizler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mücadele ediyoruz

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:13
Tayyar Arıkan: Bizler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mücadele ediyoruz
Tayyar Arıkan: Bizler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mücadele ediyoruz

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle Şaphane Merkez İlkokulu öğrencileri, polisleri ziyaret etti.
Okul Müdürü Mustafa Dertli ve öğrencilerin katıldığı kutlama ziyaretinde minik öğrencilerin polis amcalarıyla diyalogları gülümsetti. Öğrenciler polis amcalarının günlerini kutlarken, "Eskiden polis arabası gördük mü korkardık, şimdi polis arabası gördüğümüzde seviniyor ve daha huzurlu oyun oynuyoruz, eğleniyoruz" dediler.
Şaphane Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arıkan, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Eminim her biri ileride topluma yararlı birer birey olacaklar.Bizler onların geleceği için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı bu özel günümüzde ziyarete getiren okul müdürüm Mustafa Dertli'ye teşekkür ediyorum" dedi. (YD-EFE)

10.04.2017 13:20:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Tavşanlı'da törenle kutlandı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TAVŞANLI'DA TÖRENLE KUTLANDI
Kütahya'da 3 bin fidan toprakla buluştu
YEREL

KÜTAHYA'DA 3 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Kablo hırsızlığına suçüstü
YEREL

KABLO HIRSIZLIĞINA SUÇÜSTÜ
Tarım'da uygulamalı eğitimler devam ediyor
YEREL

TARIM'DA UYGULAMALI EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı görevine başladı
YEREL

CUMHURİYET BAŞSAVCISI HAZIM ASLANCI GÖREVİNE BAŞLADI
Süleyman Yılmaz Anaokulu, İlkokula hazır
YEREL

SÜLEYMAN YILMAZ ANAOKULU, İLKOKULA HAZIR
Hisarcık Şehitler Ortaokulunda tiyatro şöleni
YEREL

HİSARCIK ŞEHİTLER ORTAOKULUNDA TİYATRO ŞÖLENİ
Simav'da ücretsiz sinema
YEREL

SİMAV'DA ÜCRETSİZ SİNEMA
Toprak sulama kanalına 200 metre boru döşendi
YEREL

TOPRAK SULAMA KANALINA 200 METRE BORU DÖŞENDİ
Başkanı Hüseyin Güner: Zulümlere sessiz kalmayıp yardım elimizi uzatalım
YEREL

BAŞKANI HÜSEYİN GÜNER: ZULÜMLERE SESSİZ KALMAYIP YARDIM ELİMİZİ UZATALIM
Domaniç Hayme Ana MYO öğrencilerine liderlik semineri
YEREL

DOMANİÇ HAYME ANA MYO ÖĞRENCİLERİNE LİDERLİK SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu