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Tayyar Arıkan: Bizler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mücadele ediyoruz



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle Şaphane Merkez İlkokulu öğrencileri, polisleri ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Dertli ve öğrencilerin katıldığı kutlama ziyaretinde minik öğrencilerin polis amcalarıyla diyalogları gülümsetti. Öğrenciler polis amcalarının günlerini kutlarken, "Eskiden polis arabası gördük mü korkardık, şimdi polis arabası gördüğümüzde seviniyor ve daha huzurlu oyun oynuyoruz, eğleniyoruz" dediler.

Şaphane Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arıkan, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Eminim her biri ileride topluma yararlı birer birey olacaklar.Bizler onların geleceği için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı bu özel günümüzde ziyarete getiren okul müdürüm Mustafa Dertli'ye teşekkür ediyorum" dedi. (YD-EFE)



10.04.2017 13:20:34 TSI

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