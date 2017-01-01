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Aydın'da 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:45
Aydın'da 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor
Aydın'da 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor
- Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor.
Etkinlikler ilk olarak 13 Nisan 2017 Perşembe günü Nazilli 23 Nisan Parkında saat 15.00-19.00 arasında düzenlenecek. Kültür Merkezlerinde yıl boyu gerçekleştirilen çalışmalara yer verilecek olan etkinlikte öğrenci ve kursiyerler yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Etkinlikte kurulacak olan çadırlarda Resim Atölyesi, Alevde Cam İşleme Atölyesi, Satranç, Akıl Oyunları, Bağlama ve Gitar kulüpleri etkinlikleriyle Kültür Merkezleri Nazilli halkıyla buluşacak.
Alan oyunları, yüz boyama etkinlikleriyle bir şenlik havasına bürünecek etkinlik, 17.30'da Kültür Merkezleri eğitmenleri ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu Gitar, Bağlama, Bale ve Halk Oyunları gösterileriyle devam edecek ve 19.00'da son bulacak.
Nisan Ayı Dolu Dolu Geçecek
Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Geleneksel Uçurtma Şenliği 15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14.00'te Tralleis Antik Kentinde düzenlenecek. Aydın'ın birçok noktasındaki Kültür Merkezlerinden gelecek olan 300'den fazla öğrenci ve velileri, çocuk bayramını en güzel şekilde yaşayacak. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezleri'ne kayıtlı öğrenciler arasında "Çocuk Gözüyle 'Aydın' Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek. Son katılımın 20 Nisan 2017 olduğu yarışma sonucunda dereceye giren çocuklara birbirinden güzel hediyeler verilecek.
Ayrıca 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 12.00'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Kültür Merkezleri öğrencilerinin yıl boyu yaptığı çalışmalardan oluşan "Hayallerini Renklendir" adlı resim sergisi düzenlenecek. Sergi 24 Nisan 2017 tarihine kadar Aydınlı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 22-23-24 Nisan tarihleri arasında Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda Çocuk Şenlikleri düzenlenecek. 3 gün boyunca çeşitli alan oyunları, şişme oyun grupları ve Kültür Merkezleri etkinliklerinin düzenleneceği şenliklerde öğrenciler doyasıya eğlenirken yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. 25 Nisan 2017 Salı günü saat 16.00'da ise Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Ayşe Kulin imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek. Bu etkinlikte usta yazar, Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Aydınlı edebiyatseverlerle buluşacak.
Nisan ayını dolu dolu geçirecek olan Kültür Merkezleri öğrencileri, yaz dönemi öncesi çalışmalarını ve kabiliyetlerini sergileme fırsatı bulacak.
(MB-Y)

10.04.2017 13:52:18 TSI
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