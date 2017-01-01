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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman Havalimanı bir ayda 39 bin 111 yolcuya hizmet verildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:48
Batman Havalimanı bir ayda 39 bin 111 yolcuya hizmet verildi
Batman Havalimanı bir ayda 39 bin 111 yolcuya hizmet verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2017 Mart ayı istatistiklerine göre, Batman Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 38 bin 937, dış hat yolcu trafiği 174, toplamda ise yüzde 4 artışla 39 bin 111 oldu.
2017 Mart ayında Batman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 294 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 296'ya ulaştı. 2017 Mart ayında Batman Havalimanı kargo, posta, bagaj trafiği ise yüzde 11 artışla toplamda 347 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. 2017 yılı Mart sonu gerçekleşmelerine göre, Batman Havalimanından, 109 bin 784 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 1 artışla 788'e, kargo, posta, bagaj trafiği ise yüzde 2 artışla bin 20 tona ulaştığı belirtildi.
(MŞY-MP-Y)

10.04.2017 13:55:41 TSI
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