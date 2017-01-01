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Şehit polisler için mevlit okutuldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:49
Şehit polisler için mevlit okutuldu
Şehit polisler için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, Merkez Camii'nde öğlen namazı sonrası şehitler için mevlit okuttu. Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, Cumhuriyet Savcısı Taha Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İlçe Müftüsü Ahmet Çakal, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte, şehitlerin ruhu için dualar edildi.
Emniyet mensupları, cami cemaatine gül suyu ve şeker ikram etti.
(MSA-Y)

10.04.2017 13:56:26 TSI
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