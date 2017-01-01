YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Akın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Germencik ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.



Germencik Belediyesi çalışmalarına devam ederken Başkan Akın Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından incelemek üzere sahada incelemelerde bulundu. Çarıklar, Kızılcagedik ve Ömerbeyli Mahalle halkı Başkan Akın'ı karşılarında gördükleri anda teşekkürlerini iletirken, Kızılcagedik ve Ömerbeyli mahalle sakinleri, "Çalışmalarınızdan dolayı memnunuz. Allah sizden razı olsun. Mahallemiz sayenizde hizmet görüyor. Germencik Belediyesi olarak mahallelerimize yaptığınız çalışmalar ve yatırımlar için teşekkür ederiz'' dediler.



Başkan Akın, "Çalışmalarımız sizler için sürecek, daha güzel ve yaşanılabilir bir Germencik için göreve geldiğimiz günden bu yana sloganımız belli. Değişen ve gelişen Bir Germencik için kolları sıvadık. Bizler yapmamız gereken çalışmaları biliyoruz ve mümkün olduğunca elimizden geleni yapmaya da çalışacağız. İlçe Belediyesi olarak kısıtlı imkânlarımız ile her mahalleye hizmet etmek bizlerin asli görevleri arasında. Bu bilinçte hizmetlerimiz sizleri mağdur etmemek adına devam edecek'' dedi.



Daha sonra Çarıklar mahallesinde yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen İmam Evi'ni yerinde inceleyen Akın, mahalle halkının hayır dualarını aldı. Çarıklar mahalle sakinleri Köylerinde istedikleri çalışmaları Hiçbir zaman geri çevirmeyen Başkan Akın ile İmam Evi'nde incelemelerde bulunurken, Çarıklar Meydanında yer alacak çalışmalar için fikirlerini de öne sürdü.



Katılımcı Belediyecilik Anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Başkan Akın, Çarıklar Mahallesinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyerek; "Göreve geldiğimiz günlerde hazırlıklarını yaptığımız ve çalışmalarına hiç durmadan başladığımız Çarıklar İmam Evi bitme aşamasında. Hem Kuran Kursu hem de lojman olarak kullanılması planlanan İmam Evinin meydan düzenlemesine de hemen başlayacağız. Kısa sürede meydan düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarını da tamamlamayı planladığımız bu projemiz şimdiden Çarıklar Mahallemize hayırlı olsun'' dedi.

Başkan Akın, Meşeli Mahallesini ise daha sonra ayrıca ziyaret edeceğini dile getirdi.

(MB-Y)



10.04.2017 14:00:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER