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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Meteorolojiden zirai don uyarısı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:53
Meteorolojiden zirai don uyarısı

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugünden itibaren 12 Nisan sabahına kadar yapılan uyarıda "Bölgemizin iç kesimlerinde hafif, zaman zaman orta kuvvette, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere zirai don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
(BK-ÖS-Y)

10.04.2017 14:00:36 TSI
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