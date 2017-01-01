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Genç Çiftçi Projeleri tanıtım toplantısı yapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:53
Genç Çiftçi Projeleri tanıtım toplantısı yapıldı
Genç Çiftçi Projeleri tanıtım toplantısı yapıldı
- Osmaniye'de geçen yıl 159 çiftçi hibe desteğinden yararlandı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, geçen yıl Genç Çiftçi Kayıt sistemine başvuruları kabul edilen 2 bin 393 kişiden 159'unun hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.
Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Genç Çiftçi Projelerinin' desteklenmesi hibe programı 2017 yılı tanıtım toplantısı Osmaniye Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapıldı.
Geçen yıl büyük bir talep patlaması yaşandığını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Genç çiftçi başvuru sistemine 3 bin 407 adet başvuru yapıldığını belirtti.
Bu başvuruların 2 bin 393 adedinin İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun başvuru olarak kabul edildiğin ifade eden Sağlam, "İlimize ayrılan bütçe çerçevesinde 159 adet genç çiftçimiz hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Hibe desteği alan projelerin 92 adedi büyükbaş hayvancılık, 28 adedi küçükbaş hayvancılık, 27 adedi arıcılık olup diğer 12 adedi ise bitkisel üretim projesidir. Bitkisel üretim projelerini ise mantarcılık, seracılık ve kapama meyve bahçeleri oluşturmaktadır" dedi.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin ilçelere dağılımı hakkında bilgi veren Sağlam, "Bahçe ilçesine 8, Düziçi ilçesine 23, Hasanbeyli ilçesine 4, Kadirli ilçesine 53, merkez ilçeye 39, Sumbas ilçesine 19 ve Toprakkale ilçesine ise 13 adet. 2016 yılında uygulanan bu projeler ile 552 adet büyükbaş, bin 120 adet Küçükbaş, bin 485 adet arılı kovan ve ekipmanı, 8 Dekar Çilek, 48,5 Dekar Ceviz bahçesi, 16 Dekar Kayısı bahçesi, 22 Dekar Zeytin bahçesi, 500 m2 Mantar üretim tesisi ve 2 bin metrekare sera ilimize kazandırılmıştır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Karalar, 2017 yılı Genç Çiftçi Projelerine hibe verilmesiyle ilgili uygulama esasları, başvuru şartları ve gerekli kriterleri anlattı.
(KSM-Y)

10.04.2017 14:01:03 TSI
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