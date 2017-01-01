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Diyarbekirspor'da galibiyet sevinci



DİYARBAKIR (İHA) - Denizli Futbol A Spor'u sahasında mağlup ederek, kötü gidişe son veren Diyarbekirspor'da moraller yerine geldi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, son haftalarda yaşadıkları kötü gidişe Denizli Futbol A Spor'u yenerek son verdiklerini söyledi. Duman, çok önemli puanlar kaybettiklerini bu nedenle play-off yolunda önemli kayıplar verdiklerini belirtti. Yaşadıkları olumsuzluklara Denizli Futbol A Spor'u yenerek son verdiklerini kaydeden Duman, "Denizli Futbol A Spor maçı öncesinde büyük bir moral bozukluğu ve huzursuzluk vardı. Takımın üzerinde karabulutlar dolaşıyordu. Bu stres ve baskı altında Denizli Futbol A Spor maçına çıktık. Maça iyi başladık ve üst üste goller bulduk. Attığımız gollerin ardından basit hatalar yaptık ve kalemizde biri penaltı olmak üzere iki gol yedik. Daha sonra toparlandık ve oyun kontrollünü ele geçirdik. İstediğimiz 3 puanı alarak, kötü gidişe son verdik. Bu karşılaşmada yüreğini ortaya koyan ve galibiyet alan futbolcularımı kutluyorum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

(MÇ-MP-Y)



10.04.2017 14:02:49 TSI

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