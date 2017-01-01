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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında ödüller dağıtıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:56
5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında ödüller dağıtıldı
5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında ödüller dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.
Batıpark Spor Salonu'nda 4 Nisan 2017 Salı günü başlayan turnuvaya Belarus, Ukrayna, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kosova, Bulgaristan ve Suriye ile Türkiye'nin çeşitli illerinden 510 sporcu katıldı.
A, B, C ve D kategorilerinde olmak üzere her kategoride 8 dalda 136 sporcuya ödül verildi.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halil Bozdoğan tarafından verildi.
(ÇĞR-Y)

10.04.2017 14:04:02 TSI
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