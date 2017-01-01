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Tersine Dünya sezonu kapatıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'nun sahneye koyduğu "Tersine Dünya" isimli oyun, sezonu önümüzdeki hafta kapatıyor.

Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' tarafından geçen sezon sahnelenmeye başlanan ve görülen ilgi üzerine 2016-2017 sezonunda da izleyici ile buluşmaya devam eden Tersine Dünya, izlenme rekoru kırdı. İki sezondur kapalı gişe oynayan Tersine Dünya, 2016-2017 sezonunu önümüzdeki hafta sonu kapatmaya hazırlanıyor. Orhan Kemal'in aynı adlı romanından Engin Alkan tarafından uyarlanan oyun, 14 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 15 Nisan Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de Nâzım Hikmet Kültürevi'nde izleyici karşısına çıkacak.

Oyun, kadın ve erkek rollerini ironik ve eğlenceli bir üslupla tersine çevirerek, gündelik ilişkilerden cinsiyetler üzerine herkesi ezberleriyle yüzleştiriyor.

(MŞ)



10.04.2017 14:04:49 TSI

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