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Tepebaşında 2 deneyimli kafe daha hizmete girdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:59
Tepebaşında 2 deneyimli kafe daha hizmete girdi
Tepebaşında 2 deneyimli kafe daha hizmete girdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerinden biri olan Deneyimli Kafe, Keskin ve Şeker mahallelerinde hizmete girdi.
Tepebaşı Belediyesi'nin başta deneyimli yurttaşları düşünerek hayata geçirdiği deneyimli kafe, Keskin ve Şeker mahallelerinde de hizmete girdi. Kadınların, çocukların da ayrıca hizmet aldığı deneyimli kafeler, birer belde evi olarak da hizmet verebiliyor. Keskin Mahalle Muhtarı Sedat Aslım açılışta yaptığı konuşmasında hizmetlerinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti.
Özellikle deneyimli vatandaşların katıldığı açılışta konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Keskin'de 7. deneyimli kafemizi açacağız, Şeker Mahallesi'nde de bu sayı 8 olacak. Deneyimli kafenin içinde erkeğe, kadına, çocuğa hizmet var. Keskin'de böyle bir ihtiyaç vardı. Keskin, civardaki mahallelere de yakın bir konumda, diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızın da bu kafeden yararlanmasını istiyoruz. Yapılan tüm deneyimli kafeler dolup taşıyor. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
Başkan Ataç'ın konuşmasının ardından, okunan dua ile Keskin Deneyimli Kafe vatandaşların hizmetine açıldı.
Keskin Deneyimli Kafe'nin açılışının ardından, Şeker Mahallesi'nde Emin Bektöre Deneyimli Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, başta Başkan Ataç olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, deneyimli kafeye adı verilen Emin Bektöre'nin oğlu Dr. Yalkın Bektöre, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.
Açılışta konuşan Dr. Yalkın Bektöre, babası merhum Emin Bektöre hakkında bilgiler vererek, Başkan Ataç'a teşekkür etti.
Başkan Ataç da, "Parkların güvenliği çok önemli. Burada herkes rahatlıkla vakit geçirebiliyor. Yeşil alanlarımız, Tepebaşı'nda çok değerli. Deneyimli kafe sayısını çoğaltacağız. Burada her yaştan vatandaşımız hizmet alabilecek. Maddi bir kaygımız yok, tek amacımız vatandaşlarımızın iyi hizmet alması, mutlu olması. Belde evlerimizde olduğu gibi kurslarımız olacak. Ayrıca burada belki nişan töreni, bir yaş günü kutlaması yapabileceksiniz. Artık burası kendi eviniz gibi olacak. Lütfen öyle kabul edin. Burada ağırlıklı olarak Kırım Türkü vatandaşlarımızın olması nedeniyle, deneyimli kafeye onlarla özdeşleşmiş bir isim vermek istedik. Emin Bektöre, Kırım adına çalışmalar yapmış, Halk Evleri adına büyük çalışmalar yapmış büyük bir isimdir. Nur içinde yatsın" diye konuştu.
Konuşmaların ardından okunan dua ile Tepebaşı Belediyesi Emin Bektöre Deneyimli Kafe hizmete açıldı.
(KÇ)

10.04.2017 14:06:48 TSI
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