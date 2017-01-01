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Sivas'tan, İdlib'e yardım konvoyu



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Türk Kızılay'ı Sivas Şube Başkanlığınca düzenlenen yardım konvoyu, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Vali Davut Gül, Sivas'ın kadim, asil şehir olduğunu hatırlatarak, "Sivaslıların çok parası yok ama cömert insanlar. Dünya'nın neresinde ihtiyaç sahibi varsa ona mutlaka el uzatıyorlar. Daha önce Türk Kızılay'ı Sivas Şubesi bölgeye yardım gönderdi. Bugün de 4 tır yiyecek yardımı gönderiyor. Kızılay şubemize teşekkür ediyorum"dedi.

Kızılay Sivas Şubesi Başkan Yardımcısı Musa Emmioğlu ise komşu ülke Suriye'de yaşanan üzücü olaylara değinerek, İdlib'te gazdan zehirlenenlere yardım etmek amacıyla bölgenin talepleri doğrultusunda 2 tır su, 1 tır meyve suyu ve 1 tır bisküvi gönderildiğini ifade etti.

(UY-Y-)



10.04.2017 14:07:04 TSI

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