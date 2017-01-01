10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunus balıklarının muhteşem şovu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:06
Yunus balıklarının muhteşem şovu
Yunus balıklarının muhteşem şovu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahile oldukça yakın bir mesafede adeta martılarla birlikte dans eder gibi dalıp çıkan yunus balıkları ilginç görüntüler oluşturdular.
Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisi sahiline yakın mesafede muhteşem şovlarıyla objektiflere takılan yunus balıklarını o alanda çalışma yapan belediye çalışanları fark ettiler. Yunus balıklarını cep telefonları görüntüleyen Fatsa Belediyesi çalışanlarından Dinçer Zan, "Ekibimizin çalışmasını takip ederken yunus balıklarını gördük ve bir anda çalışmaya mola vererek onları izlemeye başladık. Gördüğümüz kadarıyla 20'ye yakın yunus balığı vardı. Yunus balıklarını ilk defa bu kadar yakından gördüm. Çok güzel bir görüntü. Gördüğümüz kadarıyla yunus balıklarının hem yavruları var hem de çok büyükleri var. Gerçekten çok ilginç bir görüntü" dedi.
Yunus balıklarının muhteşem şovunu gören bazı vatandaşların da sahile gelerek bu güzelliği izledikleri gözlendi.
(AA-SLH-Y)

10.04.2017 14:13:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

FATSO'dan Elektronik İmzalı Belge Hizmeti Projesi
YEREL

FATSO'DAN ELEKTRONİK İMZALI BELGE HİZMETİ PROJESİ
AK Parti Fatsa'da tüm teşkilatlar &quot;evet&quot;e kilitlendi
YEREL

AK PARTİ FATSA'DA TÜM TEŞKİLATLAR "EVET"E KİLİTLENDİ
Fatsa'da Polis Haftası kutlaması
YEREL

FATSA'DA POLİS HAFTASI KUTLAMASI
Kabadüz'de Polis Haftası kutlandı
YEREL

KABADÜZ'DE POLİS HAFTASI KUTLANDI
Organları 6 kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARI 6 KİŞİYE UMUT OLDU

Elektrik direğine yıldırım düştü
YEREL

ELEKTRİK DİREĞİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
Karakiraz Mahallesi'nde genel kurul heyecanı
YEREL

KARAKİRAZ MAHALLESİ'NDE GENEL KURUL HEYECANI
Ordu'da trafik kazasının ardından kavga
YEREL

ORDU'DA TRAFİK KAZASININ ARDINDAN KAVGA
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!