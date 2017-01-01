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Yunus balıklarının muhteşem şovu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahile oldukça yakın bir mesafede adeta martılarla birlikte dans eder gibi dalıp çıkan yunus balıkları ilginç görüntüler oluşturdular.

Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisi sahiline yakın mesafede muhteşem şovlarıyla objektiflere takılan yunus balıklarını o alanda çalışma yapan belediye çalışanları fark ettiler. Yunus balıklarını cep telefonları görüntüleyen Fatsa Belediyesi çalışanlarından Dinçer Zan, "Ekibimizin çalışmasını takip ederken yunus balıklarını gördük ve bir anda çalışmaya mola vererek onları izlemeye başladık. Gördüğümüz kadarıyla 20'ye yakın yunus balığı vardı. Yunus balıklarını ilk defa bu kadar yakından gördüm. Çok güzel bir görüntü. Gördüğümüz kadarıyla yunus balıklarının hem yavruları var hem de çok büyükleri var. Gerçekten çok ilginç bir görüntü" dedi.

Yunus balıklarının muhteşem şovunu gören bazı vatandaşların da sahile gelerek bu güzelliği izledikleri gözlendi.

(AA-SLH-Y)



10.04.2017 14:13:53 TSI

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