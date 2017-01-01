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2018 Üretim Sezonu aşılı asma fidanı çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Fidan Üretim Tesisinde, gelecek sezonda üreticilerin hizmetine sunulacak olan Aşılı Asma Fidanı üretim faaliyetleri başladı.

Konusunda yetkin kurum personeli tarafından titizlikle yürütülen aşı çalışmaları sonucunda elde edilecek olan aşılı asma fidanları 2018 yılı başlarında üreticiler ile buluşturulacak.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve bölge bağcılığını geliştirmek, üreticilerin gelirlerini arttırmak ve milli ekonomiye daha fazla kazanç sağlamak amacıyla çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

(YG-MEF-Y)



10.04.2017 14:15:55 TSI

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