YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldızlarda Hentbolun şampiyonları belli oldu

Yıldızlarda Hentbolun şampiyonları belli oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, yıldız erkekler, yıldız kızlar Hentbol il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri yıldız erkekler, yıldız kızlar Hentbol il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı yıldız erkekler ve yıldız kızlar Hentbol İl Birinciliği 7 Aralık Üniversitesi Spor Salonunda oynanan maçların ardından sona erdi. Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Elbeyli Ortaokulu, ikinci Atatürk Ortaokulu, üçüncü Süleyman Demirel Ortaokulu,dördüncü ise Mehmet Temel Ortaokulu oldu. Kızlarda ise birinciliği Mehmet Temel Ortaokulu,ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ayhan Çivit ile Beden Eğitimi Öğretmenleri takdim etti..

(MAD-SD-Y)



10.04.2017 14:16:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER