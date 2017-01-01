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Başkan Uyan polis haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm polislerin Polis Haftasını kutladı.

Uyan, Polis Haftası ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Türk Milletinin kahraman evlatları, kahraman polisleri bu ülkenin güvenliğinden sorumlu olan ve ülkemizi iç ve dış tehditlere karşı koruyan bir kuruluş olması bakımından çok önemlidir. Polislik mesleği çok kutsal fakat çok zor olan bir meslektir. Bu mesleği tercih etmek ve ömür boyu bu mesleği sürdürmek cesaret ister. Polislerimiz bizlerin can güvenliğini sağlayan kişilerdir. Onlar hiçbir zorluktan kaçınmayan, kendilerini vatanı için siper eden ve bu yolda şehit olan ya da gazi kalan değerli insanlarımızdır. Ülkemiz birlik ve dirlik içindeyse bu polislerin sayesindedir. Bu uğurda şehit olan polislerimizi minnetle anıyor, gazi olan ve polis mesleğine gönül vermiş tüm polislerimizin haftasını kutluyor, iyi çalışmalar diliyorum" dedi.

(HLD-MEF-Y)



10.04.2017 14:20:31 TSI

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