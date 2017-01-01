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10 Nisan Polis Haftası



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.

Hafta başında mevlit okutulması ve kurban kesimi ile startı verilen etkinlikler kapsamında bugün ise çelenk sunma töreni ve kokteyl programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, çelenk sunumuyla devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında verilen kokteylle program devam etti. Kokteyl programında konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Emin Özkan, teşkilat mensuplarının gününü kutlayarak, "İlçemizin bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Polisimiz bir taraftan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi asli görevlerini yaparken, bir taraftan da sosyal sorumluluk anlayışı ile ilçemizde toplum destekli polis projeleri için önemli çalışmalar yürütmektedir. Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, bu vatan coğrafyasında milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Bu vesile ile milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Düzenlenen program, Fidan Kavaklı'nın günün anısına eşi Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı'ya polis arması işlenen filografi tablosunu hediye etmesi ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yusuf Özdemir'in de teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

Programa Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Taner Dinçyürek, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, esnaflar, muhtarlar, vatandaşlar, polisler ile polis aileleri katıldı.

(HO-MSA-Y)



10.04.2017 14:21:04 TSI

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