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Konya'da girişimcilik eğitimi sürüyor



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KONYA (İHA) - Konya'da hibelerden yararlanmak isteyen girişimcilere yönelik eğitimler sürüyor.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nün işbirliği ile eski hükümlü ve engellileri de kapsayan girişimcilere eğitimler sürüyor. Konya SMMM Odasında akademisyenlerin eğittiği girişimcilere projelerini gerçekleştirmeleri karşılığında ilgili kurumlar tarafından hibe verilecek.

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesleki konuların yanında sosyal sorumluluk gereği hazırladıkları projelerle istihdama ve üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede eski hükümlü ve engellilerin de desteklerden yararlanması için İŞKUR ile düzenledikleri girişimcilik eğitimlerinin sürdüğünü kaydeden Özselek, "Özellikle engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engellerin kaldırılarak iş hayatının her alanında olmasını istiyoruz. Uzman akademisyenlerden eğitim alan girişimci engelli kardeşlerimiz kendi projelerini hayata geçirerek hibeden yararlanacak. İŞKUR ile imzaladığımız protokol gereği bu yıl yaklaşık 650 girişimciye eğitim vereceğiz. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Eğitimler oda binamızdaki sınıflarda veriliyor" dedi.

(İP-Y)



10.04.2017 14:21:17 TSI

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