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Limonatalar öğretmenlerden



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında öğretmenler limonata yaparak öğrencilere ikram ettiler.

Pazarlar İlkokulu tarafından "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında öğretmenler limonata yaparak okuldaki öğrencilere ikram ederek projeyi hayata geçirildi.

Etkinliğe Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canfer Gürbunar' da katıldı.

Karnaval havasında geçen etkinlikte öğrencilerin mutlu oldukları gözlerinden okunuyordu.

Amaçlarının öğrencilere doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini benimsetebilmek olduğunu belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Ünal Bek, "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında bugün güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, öğrencilerimizin doğal besinlerle beslenme davranışını kazanması için buna benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.(MB-EFE)



10.04.2017 14:21:24 TSI

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