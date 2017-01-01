Didim Belediyesinin teknoloji hamlesi sürüyor
(Fotoğraflı)
Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesinin yazılım ve teknoloji çağına ayak uydurma konusundaki atakları devam ediyor.
Didim Belediyesi resmi mobil uygulaması ile emlak vergisi,çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira sözleşmeleri, borçlar, ödemeler, dilekçe takibi,öneri, şikayet ve borç ödeme gibi konulara vatandaşların kolayca ulaşıp işlem yapabileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Yine Didim ilçe sınırları içerisinde 600 kilometrelik 360 derece lazer bulutu destekli panoramik çekimler geçekleştirilmişti. Şimdi ise bilgilendirme amaçlı e-imar dökümanını vatandaşlar belediyeye gelmeden internet üzerinden bulabilecek.
Yenimahalle ile başlayan pilot uygulama kısa bir süre sonra Didim'in tüm mahalleleri için geçerli olacaktır. Vatandaşlar Didim Beledisi resmi internet sitesine girdiklerinde Kent Rehberi bölümünü tıklayarak e-imara ulaşabilir bilgi amaçlı doküman alabilir ada, parsel bilgilerini sorgulayabiliyor.
(MB-Y)
10.04.2017 14:22:18 TSI
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